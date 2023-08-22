أرسنال يهزم كريستال بالاس بصعوبة

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نجح فريق أرسنال بعشرة لاعبين في الفوز على مضيفه كريستال بالاس 1 - صفر يوم الاثنين في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه النرويجي مارتن أوديغارد الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 53 من ضربة جزاء حصل عليها الفريق بعد عرقلة إدوارد نيكيتاه من قبل الحارس سام جونستون.
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ولعب أرسنال وصيف الموسم الماضي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد مدافعه الياباني تاكيهيرو تومياسو لحصوله على الإنذار الثاني.
واقتسم أرسنال صدارة جدول الترتيب مع برايتون ومانشستر سيتي برصيد ست نقاط لكل منهم، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.
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