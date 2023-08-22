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ماراكانا
ملعب ماراكانا

إغلاق ملعب ماراكانا الشهير

ريو دي جانيرو - رويترز
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قالت إدارة ملعب ماراكانا يوم الثلاثاء إنها ستغلق الاستاد البرازيلي الشهير بعد المباراتين المقبلتين للصيانة عقب هطول أمطار غزيرة.

ويعد الملعب الأيقوني في ريو دي جانيرو الأكثر استخداما في البلاد حيث استضاف 55 مباراة خلال الموسم الحالي.

وفي مطلع الأسبوع الجاري استضاف مباراتين بفارق أقل من 15 ساعة.

وقالت إدارة الملعب في بيان: في ضوء ذلك وبالنظر إلى أن الضرر الناجم لا يمكن إصلاحه دون وقف المباريات، تقرر إيقاف أنشطة الاستاد بعد يوم السبت لصيانته بشكل كامل.

ويلتقي فلومينينسي مع أوليمبيا يوم الخميس في دور الثمانية لكأس ليبرتادوريس بينما يلتقي فلامينغو مع إنترناسيونال يوم السبت في الدوري وبعد ذلك سيُغلق الملعب حتى يتم إجراء عمليات التحقق والتقييم اللازمة.

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