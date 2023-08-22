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تاليسكا
تاليسكا لاعب النصر السعودي

بشكتاش يكشف في بيان مفاوضاته مع تاليسكا

العربية. نت
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كشف بشكتاش التركي، يوم الثلاثاء، أنه دخل في مفاوضات مع البرازيلي تاليسكا، صانع ألعاب نادي النصر السعودي، في الفترة الماضية، إلا أن الجانب المادي حال دون إتمام الصفقة، وذات الأمر مع المدافع سيرجيو راموس.

وقال النادي التركي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: تداولت العديد من وسائل الإعلام في الفترة الماضية أخبار ارتباط النادي بأندرسون تاليسكا والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، وبما أنهما من اللاعبين الناجحين ولهما مكانة مهمة في كرة القدم العالمية، فبالتأكيد يرغب كل ناد وكل رئيس وكل مدرب في أن يتواجدا في الفريق، وكانا بالفعل مدرجان في جدول أعمال الانتقالات.

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وأضاف البيان: تم التواصل بكل من تاليسكا وناديه وسيرجيو راموس، ونوضح أنه تم إنهاء المفاوضات بسبب عدم الاتفاق في الجوانب المادية.

يذكر أن تاليسكا مرتبط بعقد مع نادي النصر حتى صيف 2026، بينما ما زال المدافع راموس يبحث عن ناد بعد نهاية تجربته في باريس سان جيرمان الفرنسي.

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