تشيلسي يفتقد جهود تشوكويميكا فترة طويلة

خضع كارني تشوكويميكا لاعب تشيلسي لعملية جراحية في موضع إصابته في الركبة، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام وست هام يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن اللاعب البالغ من العمر "19 عاما" والذي سجل أول أهدافه مع تشيلسي في المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام وست هام 1 - 3، سيغيب عن الملاعب نحو ستة أسابيع.
وكان تشوكويميكا لاعب خط وسط أستون فيلا السابق والذي انضم إلى تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية في العام الماضي، قد عانى من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الموسم الماضي.
لكنه شارك أساسيا في أول مباراتين لتشيلسي في الموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو.
وخضع تشوكويميكا لجراحة في الركبة يوم الاثنين بعد أن تعرض للإصابة وخرج قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة أمام وست هام، والتي شهدت أول هزيمة لتشيلسي تحت قيادة بوكيتينو.
وجاء ذلك بعد أن سجل تشوكويميكا هدف تشيلسي الوحيد في المباراة في الدقيقة 28 .
وكان الهدف هو الأول له خلال 17 مباراة في كل المسابقات منذ انضمامه إلى تشيلسي.
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