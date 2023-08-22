رئيس وزراء إسبانيا يتدخل بقضية "القبلة": يجب الذهاب أبعد من ذلك

اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء أن اعتذار رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، عن تقبيل النجمة جيني هيرموسو على شفتيها بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات، "غير كاف".

وأثار تقبيل روبياليس (45 عاماً) لاعبة الوسط على شفتيها ردود فعل عالمية وذلك بعد فوز إسبانيا على إنجلترا 1-صفر في المواجهة النهائية لكأس العالم للسيدات. فيما قام بتقبيل اللاعبات الأخريات على خدودهن أو قام بمعانقتهن.

مادة اعلانية

وقال سانشيز في مؤتمر صحافي عندما سئل عن الجدل الدائر حول القبلة غير المرغوب فيها: ما رأيناه كان تصرفا غير مقبول، أعتقد أيضًا أن الاعتذارات التي قدمها السيد روبياليس غير كافية. بل وأعتقد أنها غير مناسبة، وأنه يجب عليه الذهاب إلى أبعد من ذلك.

ومع تزايد الجدل حول القبلة، اعتذر روبياليس الاثنين في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: بالتأكيد ارتكبت خطأ وعلي الإقرار بذلك. حصل ذلك دون أية نية سيئة، في لحظة فرح كبيرة. هنا نرى القبلة طبيعية، لكن في الخارج أحدثت فوضى.

هذا وشدّد روبياليس أنه يتمتع بـ"علاقة رائعة" مع هيرموسو التي دافعت عن رئيس اتحادها بعد تقبيلها، بينما قالت: "لم يعجبني ذلك"، رغم أنها كانت تضحك وهي تتحدث.

وأهدرت هيرموسو ركلة جزاء في المباراة لكن إسبانيا صمدت لتفوز بهدف أولغا كارمونا في الشوط الأول.