غوارديولا يخضع لعملية جراحية.. ويترك سيتي

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سيغيب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الفائت عن المباراتين المقبلتين لفريقه بعد خضوعه لـ"عملية جراحية" في ظهره الثلاثاء كما أعلن النادي الشمالي.
وقال مانشستر سيتي إن المدرب الذي قاد فريقه إلى الفوز بالثلاثية الموسم الماضي (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، كان يعاني من "آلام شديدة في الظهر منذ بعض الوقت وسافر إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة لكنها روتينية".
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وسيبقى المدرب الإسباني في برشلونة أثناء تعافيه من العملية، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراتي مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد الأحد المقبل، وضد فولهام في الثاني من سبتمبر، على أن يتولى مساعده خوانما ليلو مسؤولية الاشراف على الفريق بصورة موقتة.
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