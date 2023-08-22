اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من لقاء ميلان وبولونيا

ميلان يفتتح مشواره في الدوري بالفوز على بولونيا

ميلان - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

افتتح ميلان مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على مضيفه بولونيا 2 - صفر يوم الاثنين في المرحلة الأولى للمسابقة، والتي شهدت التعادل السلبي بين تورينو وضيفه كالياري.

وتقدم المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو بهدف لميلان في الدقيقة 11 بعد تمريرة من كريستيان بوليسيتش داخل منطقة الجزاء ليهيأها تيجاني ريندرز إلى جيرو الذي سدد كرة قوية في الشباك.

مادة اعلانية

وأضاف الأميركي الدولي كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 21 عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليمنى لمرمى بولونيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف علق رئيس وزراء بريطانيا على رفض "قاتلة الأطفال" حضور جلسة الحكم؟ كيف علق رئيس وزراء بريطانيا على رفض "قاتلة الأطفال" حضور جلسة الحكم؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط