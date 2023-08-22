ميلان يفتتح مشواره في الدوري بالفوز على بولونيا

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افتتح ميلان مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على مضيفه بولونيا 2 - صفر يوم الاثنين في المرحلة الأولى للمسابقة، والتي شهدت التعادل السلبي بين تورينو وضيفه كالياري.
وتقدم المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو بهدف لميلان في الدقيقة 11 بعد تمريرة من كريستيان بوليسيتش داخل منطقة الجزاء ليهيأها تيجاني ريندرز إلى جيرو الذي سدد كرة قوية في الشباك.
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وأضاف الأميركي الدولي كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 21 عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليمنى لمرمى بولونيا.
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