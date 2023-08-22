والدة مبابي بغضب: باريس عامل طفلي مثل "الكلب"

اتهمت فايزة العماري، والدة ووكيلة أعمال كيليان مبابي إدارة باريس سان جيرمان، بمعاملة ابنها مثل "الكلب"، وذلك بعدما جدد عقده مع الفريق الفرنسي الصيف الماضي.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "إل ديباتي" الإسبانية على موقعها الإلكتروني، أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر "24 عاما" استسلم لضغوطات ماكرون، رئيس فرنسا، ومدد عقده مع باريس سان جيرمان رغم أن رغبته كانت الانتقال إلى ريال مدريد.

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وأضاف التقرير: اتهمت فايزة إدارة النادي العاصمي أنها تعامل مبابي مثل "الكلب" عقب تجديد عقده العام الماضي.

وكشفت الصحيفة أن سبب عودة مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعد إيقافه طيلة الفترة الماضية، يعود إلى أن عائلة اللاعب كانت غاضبة بشكل هائل، وعندما اتصل ناصر الخليفي رئيس النادي بفايزة العماري للتحدث، طالبت والدة النجم بإعادته إلى التدريبات فورا والسماح له باللعب مرة أخرى.

ويرغب نادي العاصمة الفرنسية في تمديد عقد مبابي الذي ينتهي صيف 2024، إلا أن مبابي يرفض ذلك، وهو ما جعل النادي يمنحه خيار التجديد أو الرحيل في الانتقالات الحالية.