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لابورت
لابورت لعب 180 مباراة مع مانشستر سيتي

الإسباني لابورت يرحل عن مانشستر سيتي

العربية.نت
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أعلن الإسباني إيمريك لابورت رحيله عن مانشستر سيتي بطل الثلاثية التاريخية يوم الأربعاء بعد خمسة أعوام ونصف قضاهاً مع النادي.

ونشر لابورت مقطعاً مرئياً على حسابه الرسمي في "إنستغرام" يودع فيه جماهير النادي ومنسوبيه.

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وخاض اللاعب الفرنسي الأصل 180 مباراة مع بطل إنجلترا منذ انضمامه إليه مطلع 2018 قادماً من أتلتيك بلباو.

وفاز المدافع الأيسر بـ13 بطولة مع مانشستر سيتي منها 5 بطولات دوري، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

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