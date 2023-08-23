الإسباني لابورت يرحل عن مانشستر سيتي

أعلن الإسباني إيمريك لابورت رحيله عن مانشستر سيتي بطل الثلاثية التاريخية يوم الأربعاء بعد خمسة أعوام ونصف قضاهاً مع النادي.

ونشر لابورت مقطعاً مرئياً على حسابه الرسمي في "إنستغرام" يودع فيه جماهير النادي ومنسوبيه.

مادة اعلانية

وخاض اللاعب الفرنسي الأصل 180 مباراة مع بطل إنجلترا منذ انضمامه إليه مطلع 2018 قادماً من أتلتيك بلباو.

وفاز المدافع الأيسر بـ13 بطولة مع مانشستر سيتي منها 5 بطولات دوري، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا العام الماضي.