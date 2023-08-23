الإسباني لابورت يرحل عن مانشستر سيتي

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن الإسباني إيمريك لابورت رحيله عن مانشستر سيتي بطل الثلاثية التاريخية يوم الأربعاء بعد خمسة أعوام ونصف قضاهاً مع النادي.
ونشر لابورت مقطعاً مرئياً على حسابه الرسمي في "إنستغرام" يودع فيه جماهير النادي ومنسوبيه.
مادة اعلانية
وخاض اللاعب الفرنسي الأصل 180 مباراة مع بطل إنجلترا منذ انضمامه إليه مطلع 2018 قادماً من أتلتيك بلباو.
وفاز المدافع الأيسر بـ13 بطولة مع مانشستر سيتي منها 5 بطولات دوري، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا العام الماضي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أسطورة يونايتد: لابورت "+A".. وسيصبح من أهم لاعبي النصركشف دوايت يورك أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي أن المدافع الفرنسي الإسباني إيمريك لابورت سيكون من أهم لاعبي نادي النصر في حال اكتملت صفقة انتقاله من ... رياضة سعودية
-
مع اقترابه من النصر.. كيف يلعب لابورت؟رياضة سعودية
-
سيتي يعلن إصابة محرز ولابورت بفيروس كوروناأعلن نادي مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم الاثنين إصابة لاعبيه الدوليين المهاجم الجزائري رياض محرز والمدافع الفرنسي إيميريك لابورت ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية