بايرن يعوض نوير بحارس إسرائيلي

كشفت تقارير إعلامية أن بايرن ميونخ اقترب من التعاقد مع الإسرائيلي دانيال بيريتز حارس مرمى مكابي تل أبيب.

ويسعى بايرن ميونخ للتعاقد مع حارس مرمى آخر لأنه لا يملك سوى حارس مرمى وحيد فقط صاحب خبرة هو سفين أولريش، وذلك بعد رحيل يان سومر وألكسندر نوبل إلى إنتر ميلان وشتوتغارت على الترتيب.

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ويتوقع أن يكلف بيريتز بايرن ميونخ حوالي 5 ملايين يورو مقابل توقيعه على عقد لمدة خمسة مواسم.



ومن المقرر أن يلعب الحارس مع مكابي الخميس في الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي أمام سيلجي السلوفيني.

ويغيب نوير عن الفريق بسبب كسر في الساق. وكان يتوقع في البداية أن يعود مع بداية الموسم الحالي، ولكنه اضطر للخضوع لجراحة أخرى مطلع هذا الشهر لإزالة الغرسات المعدنية من شظية الساق اليمنى، وسط تكهنات بأنه قد لا يعود حتى عام 2024.