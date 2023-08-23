تداعيات "القبلة".. عقد اجتماع طارئ للاتحاد الإسباني

دعا الاتحاد الإسباني لكرة القدم لعقد جمعية عمومية طارئة الجمعة، وفتح تحقيق داخلي في "قبلة" رئيسه لويس روبياليس للاعبة جيني هيرموزو التي وقعت أثناء حفل توزيع جوائز نهائي بطولة كأس العالم للسيدات، التي توج بها المنتخب الإسباني.

وذكر بيان صدر الأربعاء: يعقد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل عاجل اجتماعا طارئا للجمعية العمومية يوم الجمعة 25 أغسطس، بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرا.

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وأضاف: بالإضافة إلى ذلك واستنادا على الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال حفل توزيع جوائز بطولة كأس العالم للسيدات التي فاز بها المنتخب الإسباني يوم الأحد الماضي في سيدني، يود الاتحاد الإبلاغ بأن الإجراءات الداخلية للاتحاد التي تتعلق بقضايا النزاهة مفتوحة، بالإضافة إلى بقية البروتوكولات المعمول بها.

وجاءت هذه الأنباء بعدما قام لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، بتقبيل جيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات، على شفتيها خلال حفل التتويج في سيدني، بعدما توج المنتخب الإسباني بلقب مونديال السيدات عقب فوزه بهدف نظيف على المنتخب الإنجليزي.

وكانت هناك العديد من المطالبات باستقالة روبياليس كنتيجة لما فعله، ولكن ذكرت تقارير رياضية إخبارية إسبانيا اليوم الأربعاء أن هذا على الأرجح لن يحدث حيث يتوقع أن يحظى روبياليس بدعم الجمعية العمومية.