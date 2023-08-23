روبياليس بعد "القبلة": أرجوكم.. ارحموني من أجل "بناتي"

استعطف لويس روباليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اللاعبة جيني هيرموسو وطلب منها الظهور بمقطع مرئي لتساعده على تبرير "القبلة" التي تسببت له بمتاعب كثيرة منذ نهائي كأس العالم للسيدات يوم الأحد الماضي.

وقام روبياليس خلال تتويج إسبانيا بمونديال السيدات بوم الأحد بالسلام على لاعبات المنتخب وتهنئتهن قبل أن يقوم باحتضان اللاعبة جيني هيرموسو وتقبيلها على شفتيها ليبرر ذلك لاحقا بأنه كان منتشيا بالفوز بكأس العالم.

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وبحسب "آس" الإسبانية طلب روبياليس من هيرموسو الظهور معه في مقطع فيديو وهو يعتذر عما بدر منه إلا أنها رفضت رفضا قاطعا مؤكدة على ما قالته بعد القبلة بأنها لم تكن سعيدة أو مرتاحة للفعل.

ووفقا لنص حديث روبياليس لهيرموسو فقد قال لها "منصبي في خطر افعليها فقط من أجل بناتي، أحتاج ظهورك معي في الفيديو". لكن اللاعبة واصلت الرفض بشكل قاطع.

وأدرك روبياليس العواقب الوخيمة المنتظرة بعد مؤتمر وزير الرياضة الإسباني ميغيل إيسيتا الذي قال "من غير المقبول بتاتا تقبيل اللاعبة على شفتيها كنوع من المباركة" بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المعروفة في إسبانيا وغيرها والتي استنكرت تصرفات روبياليس.

وزادت "آس" أن رئيس الاتحاد استعان بخورخي فيلدا مدرب اللياقة في منتخب السيدات لإقناع هيرموسو خاصة وأنه على معرفة ببعض أقربائها لكن مهاجمة نادي باتشوكا المكسيكي واصلت الرفض القطعي.