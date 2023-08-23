سيتي يعير لاعبه الأرجنتيني بيروني إلى لاس بالماس

أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء انتقال لاعب الوسط الأرجنتيني ماكسيمو بيروني إلى لاس بالماس الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.



وقال النادي في بيان: انضم ماكسيمو بيروني إلى لاس بالماس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على سبيل الإعارة موسم 2023-2024.



وانضم اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 20 عاما إلى سيتي مطلع العام الجاري قادما من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني حيث خاض أولى مبارياته مع الفريق الأول في مارس 2022.



وخاض مباراته الأولى مع سيتي عندما حل بديلا في الفوز 4-1 على بورنموث في الدوري الممتاز في فبراير الماضي.



وخلال موسمه الأول مع سيتي، فاز الفريق بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز.



وقال لاس بالماس، العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب خمس سنوات، إنه سيقدم لاعبه الجديد الخميس بعد المران الصباحي.



ويحتل لاس بالماس المركز 14 بنقطة واحدة من مباراتين قبل استضافة ريال سوسييداد الجمعة.

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