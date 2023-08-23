طلب غريب من باريس بشأن مبابي.. وريال مدريد يرد بـ"ضحكة"

سخر ريال مدريد الإسباني من طلبات باريس سان جيرمان مقابل التعاقد مع النجم كيليان مبابي والذي ارتبط بالانتقال إلى الأول بعد نهاية عقده الحالي مع نادي العاصمة الفرنسية.

وأعلم مبابي إدارة باريس سان جيرمان في فترة سابقة من الصيف الحالي أنه لن يمدد تعاقده مع النادي بعد الموسم المقبل، إذ ينوي الرحيل مجاناً ، بينما تمسكت إدارة باريس بتمديد التعاقد الآن أو الانتقال قبل إقفال فترة الانتقالات الصيفية نهاية الشهر الجاري.

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وقالت صحيفة "إل ديبيت" الإسبانية يوم الأربعاء إن باريس سان جيرمان طلب من ريال مدريد دفع 250 مليون يورو إذا ما أراد الحصول على مبابي خلال الفترة الحالية، رغم بقاء موسم واحد في عقده مع النادي الفرنسي.



وواصلت: ريال مديد رد بضحك وسخرية من السعر المطلوب، إذ لا ينوي فلورنتينو بيريز دفع ربع مليار يورو مقابل لاعب يمكنه التعاقد معه في الأول من يناير المقبل مجاناً.

وشهدت قصة مبابي عدة تحولات مثيرة خلال الصيف الحالي، إذ تم إبعاده عن التدريبات مع الفريق الأول وتحويله إلى التدرب مع اللاعبين غير المرغوب بهم قبل أن تتم إعادته إلى التدريبات بعد محادثات وصفها النادي بالبناءة .

وسجل مبابي الذي دخل كبديل الأسبوع الماضي هدف باريس الوحيد من ركلة جزاء، بينما قد يكون ظهوره الأول كأساسي مع ناديه الجولة المقبلة أمام لانس.