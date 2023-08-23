موسيالا يغيب عن بايرن بسبب الإصابة

تعرض لاعب وسط بايرن ميونخ جمال موسيالا لتمزق في عضلة الفخذ خلال تمارين النادي البافاري وسيغيب عن الملاعب للراحة، حسب ما أفاد يوم الأربعاء بطل ألمانيا لكرة القدم.

وشخّص الطاقم الطبي لبايرن، المتوج بلقب الدوري للموسم الحادي عشر توالياً، إصابة موسيالا (20 عاماً) بتمزق في "الألياف العضلية في فخذه الأيسر" بعد أن أنهى التدريب يوم الأربعاء.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن موسيالا قد يغيب لعدة أسابيع، بما في ذلك مباراتي بايرن المقبلتين المحليتين أمام أوغسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ، بالإضافة إلى مباراتي منتخب بلاده الوديتين في سبتمبر المقبل أمام اليابان وفرنسا.

وفرض موسيالا نفسه أساسياً في التشكيلة مع بايرن ومنتخب "دي مانشافت" في المواسم الأخيرة. سجل لاعب خط الوسط المهاجم 12 هدفاً ومرر 13 كرة حاسمة في 33 مباراة خاضها في "بوندسليغا" خلال الموسم المنصرم 2022-2023، وهو رصيد إجمالي أعلى من أي لاعب آخر في النادي البافاري الذي انضم إلى صفوفه عام 2019.

دافع موسيالا المولود في شتوتغارت عن ناديي ساوثهامبتون (2010-2011) وتشيلسي (2011-2019) الإنجليزيين في بداياته وكان مؤهلاً للعب مع منتخب "الأسود الثلاثة"، لكنه فضّل ارتداء قميص المنتخب الألماني.

واستهل بايرن حملة الدفاع عن اللقب بفوز في عقر دار فيردر بريمن 4-صفر، في مباراة شهدت افتتاح الوافد الجديد المهاجم الإنجليزي هاري كاين رصيده التهديفي بمساهمته بهدف من الرباعية.

وقال بايرن أيضا إن المدافع بنجامان بافارد غاب عن التدريب "الأربعاء بسبب المرض". علماً أن اسم الفرنسي ارتبط بانتقال محتمل إلى إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا.