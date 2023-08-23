هيرموسو تنفجر وتطالب بـ"ردع" روبياليس بعد تقبيلها

كشف اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا يوم الأربعاء، أن جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني طالبت بإجراءات "رادعة" بحق لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني للعبة بعدما طبع قبلة على شفتيها خلال الاحتفال بفوز الفريق بكأس العالم.



وطبع روبياليس قبلة على فم اللاعبة هيرموسو خلال مراسم توزيع الميداليات الذهبية على المنتخب الإسباني عقب تغلبه على إنجلترا 1-صفر في النهائي يوم الأحد الماضي ما أثار غضبا واسعا داخل إسبانيا وخارجها وطالب الكثيرون بينهم وزراء باستقالته.



وقالت هيرموسو في بيان مشترك نشره اتحاد اللاعبات المحترفات ووكالتها: يتولى اتحادي بالتعاون مع وكالتي "تي.إم.جيه" مهمة الدفاع عن مصالحي وتولوا المسؤولية كمحاورين يمثلونني في هذه المسألة.



وأضافت: نعمل لنحرص على ألا يفلت مرتكبو مثل هذه الأفعال التي أريناها من العقاب، وأن يتلقوا العقاب وأن تتخذ إجراءات رادعة لحماية لاعبات كرة القدم من أفعال نعتقد أنها غير مقبولة.



وكان روبياليس وصف في البداية الأسئلة المثارة عن الواقعة بأنها "حمقاء" قبل أن يعتذر في مقطع فيديو يوم الاثنين لكنه لم يوقف سيل الانتقادات.

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