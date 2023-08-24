مانشستر سيتي يتعاقد مع الجناح البلجيكي دوكو

أعلن مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا يوم الخميس تعاقده مع الجناح البلجيكي جيريمي دوكو من رين الفرنسي بعقد يمتد لخمس سنوات.
ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة تبلغ 55.4 مليون جنيه إسترليني.
وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى رين في أكتوبر 2020 من أندرلخت البلجيكي وخاض أكثر من 90 مباراة مع الفريق الفرنسي في جميع المسابقات وأحرز 12 هدفا.
وهز دوكو الشباك مع رين في مباراته الافتتاحية بالدوري أمام ميتز في وقت سابق من هذا الشهر.
وخاض اللاعب 16 مباراة دولية مع بلجيكا منذ مشاركته الأولى في 2020، واستدعاه المنتخب لكأس العالم 2022 في قطر وشارك في مباراة واحدة من على مقاعد البدلاء قبل خروج بلجيكا من دور المجموعات.
ويتطلع سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا إلى تعزيز خياراته الهجومية بعد رحيل الجزائري رياض محرز إلى أهلي جدة.
وسيعزز وصول دوكو مسعاه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة تواليا.
ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بست نقاط من مباراتين، وسيحل ضيفا على شيفيلد يونايتد الصاعد حديثا يوم الأحد المقبل.
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