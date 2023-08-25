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لوك شاو
لم تحدد مدة غياب شاو

يونايتد يفقد خدمات شاو للإصابة

مانشستر - رويترز
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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن المدافع لوك شو سيغيب لعدد من الأسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وذكر يونايتد في بيان يوم الخميس أن الإصابة ستخضع للتقييم الطبي، لكن الظهير الأيسر سيغيب عن "المباريات القادمة".

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وبدأ شو (28 عاما)، وهو ركيزة في تشكيلة المدرب إيريك تن هاغ، أساسيا في أول مباراتين بالدوري هذا الموسم، خلال الفوز 1-صفر على وولفرهامبتون واندرارز والخسارة 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير.

ويستضيف يونايتد في المباراة المقبلة نوتنغهام فورست يوم السبت ثم يزور أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي الأسبوع المقبل قبل فترة التوقف الدولية.

وسيغيب لاعب الوسط الجديد ميسون ماونت عن المباراتين المقبلتين لإصابته في لقاء توتنهام، كما يستمر غياب الظهير الأيسر البديل تايرل مالاسيا للإصابة منذ الموسم الماضي.

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