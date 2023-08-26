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بيلينغهام
سجل بيلينغهام هدفه الرابع بقميص الريال

بيلينغهام ينقذ ريال مدريد من فخ سلتا فيغو

مدريد - د ب أ
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سجل جود بيلينغهام هدفا ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه سلتا فيغو 1 - صفر يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بيلينغهام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81، ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى أربعة أهداف.

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ورفع ريال مدريد رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، فيما توقف رصيد سلتا فيغو عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

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