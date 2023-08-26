تشيلسي يحقق انتصاره الأول بثلاثية لوتون تاون

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فاز فريق تشيلسي على ضيفه لوتون تاون 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه رحيم سترلينغ في الدقيقة 17.
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وفي الشوط الثاني، أضاف رحيم سترلينغ الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 68 ، قبل أن يسجل نيكولاس جاكسون الهدف الثالث في الدقيقة 75.
رفع تشيلسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن، حيث أصبح هذا الفوز هو الأول للفريق هذا الموسم بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام ليفربول 1 - 1 قبل أن يخسر أمام وست هام في الجولة الماضية 1 - 3.
في المقابل ظل فريق لوتون تاون بلا رصيد، حيث خسر في مباراته بالجولة الأولى أمام برايتون 1 - 4، فيما تأجلت مباراته في الجولة الثانية أمام بيرنلي.
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