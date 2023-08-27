بوليسيتش يسجل مجدداً في فوز ميلان الكبير على تورينو

سجل المهاجم كريستيان بوليسيتش هدفا ليساعد ميلان في فوز كبير 4-1 على تورينو في مباراته الأولى على ملعبه بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت بينما انتزع فيرونا الانتصار 2-1 أمام ضيفه روما.
وبدا أن الأميركي بوليسيتش أصبح الأيقونة الجديدة في سان سيرو بعد أن سجل هدفه الثاني في مباراتين من تسديدة قريبة المدى بالدقيقة 33. وتعادل مدافع تورينو بير شورس بعد ثلاث دقائق لكن أوليفييه جيرو أعاد التقدم لميلان من ركلة جزاء.
وسدد ثيو هرنانديز فوق الحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش ليضيف الهدف الثالث قبل أن يسجل جيرو من علامة الجزاء مجددا.
وخسر فريق المدرب جوزيه مورينيو في فيرونا الذي هز الشباك في الدقيقة الرابعة عبر أوندري دودا قبل أن يضاعف سيريل نجونجي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.
وقلص الجزائري حسام عوار الفارق لروما بعد الاستراحة لكن لم يتمكن الزوار من إدراك التعادل رغم أن فيرونا أكمل اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد إيساك هاين لعرقلة أندريا بيلوتي في الدقيقة 84.
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