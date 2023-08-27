مبابي يسجل ثنائية ويقود باريس لفوزه الأول

وضع القراءة
100% حجم الخط
فاز باريس سان جيرمان على ضيفه لانس 3 - 1 يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم باريس عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 52.
مادة اعلانية
وعاد مبابي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لباريس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، فيما سجل مورغان غيلافوغي الهدف الوحيد لفريق لانس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وحقق باريس أول فوز له هذا الموسم بعد تعادله في أول مباراتين، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد لانس عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تقارير إسبانية: والدة مبابي تتهم إدارة باريس سان جيرمان بمعاملة ابنها "مثل الكلب"العربية ميديا
-
إنريكي: مبابي وديمبلي جاهزان للمشاركة مع باريس سان جيرمانأكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يوم الجمعة، أن المهاجمين كيليان مبابي وعثمان ديمبلي متاحان وسيكونان جاهزين لبدء مباراة تولوز بدوري الدرجة الأولى ... رياضة
-
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي من برشلونةأعلن ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان يوم السبت، انتقال المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي إلى بطل فرنسا بعقد لمدة خمس سنوات قادما من بطل دوري الدرجة الأولى ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية