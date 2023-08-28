إصابة فينيسيوس تزيد متاعب ريال مدريد

سيخسر ريال مدريد جهود لاعب الجناح الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور قرابة ستة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما كشفت تقارير إسبانية الاثنين.
وأكد النادي العاصمي الاثنين في بيان إصابة لاعبه في "العضلة الخلفية للفخذ الأيمن"، ولكنه لم يحدد فترة غيابه المتوقعة.
وخرج اللاعب باكرًا من المباراة التي فاز بها ريال مدريد على مضيفه سلتا فيغو 1-0 في الدوري الجمعة، وقد لا يكون جاهزًا مع انطلاق دوري أبطال أوروبا في 19 سبتمبر المقبل فيما من المتوقع أن يغيب عن مباراتين مهمتين في الليغا قبلها ضد ريال سوسييداد والغريم أتلتيكو مدريد.
وأفادت تقارير إسبانية أن اللاعب سيغيب بين أربعة وستة أسابيع وبالتالي ستحرمه من الالتحاق بمنتخب بلاده لخوض تصفيات مونديال 2026 ضد بوليفيا في التاسع من الشهر المقبل والبيرو بعدها بأربعة أيام.
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