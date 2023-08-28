الشرطة البريطانية تحقق في الاعتداء على حافلة أستون فيلا

أعلنت الشرطة البريطانية أن الحافلة التي كانت تقل فريق أستون فيلا بعد مباراته الأحد أمام مضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تضررت إثر تعرضها لهجوم على طريق سريع، مؤكدة بأنها ستتوصل إلى الأشخاص الذين اعتدوا عليها.

وانتهت المباراة بفوز أستون فيلا على مضيفه بيرنلي 3 - 1 ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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وقام شخص بإلقاء حجز على الزجاج الأمامي للحافلة من جسر للمشاة على طريق "إم 65" السريع في لانكشاير وذلك عقب تحرك الحافلة من استاد "تيرف مور" دون أن يتعرض أي شخص لإصابة، لكن شرطة لانكشاير بدأت تحقيقاتها، كما أبدى نادي بيرنلي حالة من "الحزن والفزع" إزاء الحادث.

وقالت ميليتا ورسويك من شرطة لانكشاير :وقع الحادث خلال حركة مرور كبيرة من المغادرين للمنطقة بعد مباراة كرة القدم بين بيرنلي وأستون فيلا، من حسن الحظ أن الحجارة المقذوفة لم تسبب مزيدا من الأضرار أو تعرض أحد لإصابات بالغة أو حتى مقتله.

وتابعت : لا يمكننا الآن تحديد ما إذا كان هذا هجوما مخططا له، ولكن التحقيقات جارية وسيكون هذا الجانب جزءا من التحقيقات، نحن عازمون على الوصول للشخص أو الأشخاص المسؤولين عن ذلك، ونطالب أي شخص لديه معلومة بالاتصال بنا.