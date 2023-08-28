تيرني ينتقل من أرسنال إلى سوسييداد بنظام الإعارة

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انتقل الظهير الأيسر كيران تيرني من أرسنال إلى ريال سوسييداد على سبيل الإعارة لموسم واحد، بعدما أعلن الناديان إتمام الصفقة مساء الأحد.
وانضم اللاعب الأسكتلندي البالغ عمره 26 عاما إلى أرسنال قادما من سيلتك في 2019 وخاض أكثر من 120 مباراة مع النادي اللندني.
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وشارك تيرني في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لكنه دخل التشكيلة الأساسية ست مرات فقط خلال موسم أنهاه أرسنال في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي البطل.
وشارك تيرني كبديل في مباراة درع المجتمع حيث فاز أرسنال على سيتي، لكنه خرج من تشكيلة الفريق في ثلاث مباريات بالدوري خلال الموسم الجاري.
ولدى سوسييداد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات في الدوري الإسباني، وسيستضيف غرناطة يوم السبت المقبل.
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