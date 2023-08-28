اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تيرني
تيرني لعب 120 مباراة مع أرسنال

تيرني ينتقل من أرسنال إلى سوسييداد بنظام الإعارة

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انتقل الظهير الأيسر كيران تيرني من أرسنال إلى ريال سوسييداد على سبيل الإعارة لموسم واحد، بعدما أعلن الناديان إتمام الصفقة مساء الأحد.

وانضم اللاعب الأسكتلندي البالغ عمره 26 عاما إلى أرسنال قادما من سيلتك في 2019 وخاض أكثر من 120 مباراة مع النادي اللندني.

مادة اعلانية

وشارك تيرني في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لكنه دخل التشكيلة الأساسية ست مرات فقط خلال موسم أنهاه أرسنال في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي البطل.

وشارك تيرني كبديل في مباراة درع المجتمع حيث فاز أرسنال على سيتي، لكنه خرج من تشكيلة الفريق في ثلاث مباريات بالدوري خلال الموسم الجاري.

ولدى سوسييداد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات في الدوري الإسباني، وسيستضيف غرناطة يوم السبت المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل يصمد 1500 جندي فرنسي أمام حصار مؤيدي المجلس العسكري في النيجر؟ هل يصمد 1500 جندي فرنسي أمام حصار مؤيدي المجلس العسكري في النيجر؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط