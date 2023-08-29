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سونغ أونانا
أونانا وسونغ

أونانا يتراجع ويعود إلى قائمة الكاميرون

ياوندي - رويترز
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استدعى مسؤولو المنتخب الكاميروني لكرة القدم أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الجديد لتشكيلة الفريق بعد تسعة أشهر من انسحابه من المنتخب خلال كأس العالم 2022 في قطر.

وظهر اسم أونانا في قائمة المدرب ريغوبير سونغ لمواجهة بوروندي في غاروا يوم 12 سبتمبر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، حيث تحتاج الكاميرون إلى التعادل فقط لضمان التأهل للبطولة المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وغادر أونانا (27 عاما) معسكر الكاميرون في قطر في نوفمبر بعد المباراة الافتتاحية أمام سويسرا بسبب خلاف مع المدرب سونغ بشأن طريقة اللعب والتدريبات.

وقال الاتحاد الكاميروني إنه تم إيقافه واستبعاده ولم يلعب للمنتخب منذ ذلك الحين، كما أعلن أونانا اعتزاله اللعب دوليا.

لكن خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء في ياوندي نفى سونغ وجود خلافات مع أونانا وقال إنه من الطبيعي أن يكون أفضل حارس مرمى ضمن التشكيلة.

وقال سونغ: لم يكن هناك أي خلاف مع أندريه. لطالما كان الباب مفتوحا له ونحن سعداء لأنه سيعود للانضمام إلى المجموعة.

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