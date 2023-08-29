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فان دايك بعد طرده

الاتحاد الإنجليزي يتهم فان دايك بسوء التصرف

لندن - رويترز
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قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء إن فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول يواجه اتهاما بالتصرف بطريقة غير لائقة، بعد نيله بطاقة حمراء مباشرة خلال الفوز 2-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى قائد ليفربول فان دايك بطاقة حمراء مباشرة من قبل الحكم جون بروكس بعد مرور نصف ساعة تقريبا على بداية مباراة يوم الأحد الماضي، بسبب خطأ ضد ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل عند حافة منطقة الجزاء.

وأثناء مراجعة حكم الفيديو المساعد للواقعة، بدا أن المدافع الهولندي يتجادل مع بروكس.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: تشير المزاعم إلى أن المدافع تصرف بطريقة غير لائقة أو استخدم كلمات مسيئة أو مهينة تجاه حكم المباراة بعد طرده في الدقيقة 29.

وسيكون أمام فان دايك حتى يوم الجمعة المقبل للرد على الاتهام.

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