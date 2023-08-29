الموهوب يامال يصدم منتخب المغرب.. ويختار إسبانيا

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الثلاثاء، أن لامين يامال، لاعب نادي برشلونة، فضل تمثيل منتخب إسبانيا على المغرب، ومن المقرر أن يتم ضمه في الأيام المقبلة رسميا.

وقالت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: اختار "لؤلؤة" برشلونة فريق المدرب دي لا فوينتي، الذي من المقرر أن يستدعيه، يوم الجمعة، لخوض مباراتي جورجيا وقبرص ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

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ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا نظيره الجورجي في 8 سبتمبر المقبل في تبليسي، على أن يستضيف قبرص في 12 من ذات الشهر وذلك في غرناطة.

وأضافت "ماركا": أدى الاجتماع الذي عقد مع يامال الأسبوع الماضي إلى معرفة نواياه، لاسيما وأنه مؤهل للعب مع المغرب، وتحدث معه المسؤولين ومع عائلته أيضا لشرح خطة الاتحاد الإسباني، وكانت استجابة اللاعب إيجابية، في الوقت الذي كافح فيه منتخب المغرب من أجل ضمه.

وكان البالغ من العمر "16 عاما" قد مثل منتخبات إسبانيا في المراحل السنية وصولا إلى فئة الشباب تحت 19 عاما.

وولد يامال في برشلونة لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وقضى معظم حياته في برشلونة.