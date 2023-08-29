تداعيات "القبلة".. الاتحاد الإسباني ينقلب على رئيسه ويطلب استقالته

طالب الرؤساء الإقليميون للاتحاد الإسباني لكرة القدم من الرئيس لويس روبياليس، الموقوف من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" الاستقالة يوم الاثنين بعد قضية القبلة لإحدى اللاعبات خلال تتويج إسبانيا بمونديال السيدات.
وقال الاتحاد الإسباني في بيان عقب اجتماع بين الرؤساء الإقليميين: بعد الأحداث الأخيرة والسلوك غير المقبول الذي أضر بشكل خطير بصورة كرة القدم الإسبانية، يطلب الرؤساء استقالة لويس روبياليس على الفور من رئاسة الاتحاد الإسباني.
وقبّل روبياليس (45 عاماً) اللاعبة جيني هيرموسو عقب الفوز بكأس العالم الأخيرة الأسبوع الماضي دون رضاها حسبما زعمت الأخيرة، وهو التصرف الذي وضعه في وجه العاصفة، إذ تم إيقافه مؤقتاً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وفتح المدعي العام الإسباني تحقيقاً أولياً معه بتهمة الاعتداء الجنسي.
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