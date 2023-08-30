آينتراخت فرانكفورت يضم الجزائري شايبي

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أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ضم لاعب خط الوسط الجزائري فارس شايبي من تولوز حامل لقب كأس فرنسا.
ووقع شايبي "20 عاما" عقدا لمدة خمسة أعوام تنتهي في 2028.
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وسجل شايبي ثمانية أهداف خلال 41 مباراة مع تولوز في الموسم الماضي، وشارك للمرة الأولى مع المنتخب الجزائري في وقت سابق من العام الجاري.
وجرى تقدير قيمة الصفقة بمبلغ عشرة ملايين يورو (8ر10 مليون دولار).
وقال تيمو هاردونغ مدير الكرة بنادي آينتراخت: بضم فارس شايبي، نكون قد تعاقدنا مع لاعب صغير في السن وقادر على التطور، ومع ذلك، اكتسب بالفعل الكثير من الخبرة على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف: يمكنه اللعب في عدة مراكز في الهجوم، ويتمتع بإمكانيات ستعزز من أدائنا.
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