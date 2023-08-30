اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فارس شايبي

آينتراخت فرانكفورت يضم الجزائري شايبي

برلين - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ضم لاعب خط الوسط الجزائري فارس شايبي من تولوز حامل لقب كأس فرنسا.

ووقع شايبي "20 عاما" عقدا لمدة خمسة أعوام تنتهي في 2028.

مادة اعلانية

وسجل شايبي ثمانية أهداف خلال 41 مباراة مع تولوز في الموسم الماضي، وشارك للمرة الأولى مع المنتخب الجزائري في وقت سابق من العام الجاري.

وجرى تقدير قيمة الصفقة بمبلغ عشرة ملايين يورو (8ر10 مليون دولار).

وقال تيمو هاردونغ مدير الكرة بنادي آينتراخت: بضم فارس شايبي، نكون قد تعاقدنا مع لاعب صغير في السن وقادر على التطور، ومع ذلك، اكتسب بالفعل الكثير من الخبرة على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف: يمكنه اللعب في عدة مراكز في الهجوم، ويتمتع بإمكانيات ستعزز من أدائنا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاقم أزمة مياه الشرب في العاصمة الأفغانیة.. لماذا؟ تفاقم أزمة مياه الشرب في العاصمة الأفغانیة.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط