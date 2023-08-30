الأميركي بالوغن ينتقل إلى موناكو من صفوف أرسنال

انتقل المهاجم الدولي الشاب الأميركي فولارين بالوغن إلى موناكو الفرنسي قادما من أرسنال، وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الفائت، في صفقة لمدة 5 أعوام بعدما لعب العام الماضي مع رين على سبيل الإعارة، حسب ما أفاد يوم الخميس نادي الإمارة.

ولم يرتدِ المهاجم البالغ 22 عاما قميص أرسنال في مسابقة رسمية منذ أن سجل 21 هدفاً في 37 مباراة في الدوري الفرنسي لصالح رين في الموسم الماضي (22 هدفاً في مختلف المسابقات).

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وحسب مصادر مقربة من نادي موناكو، سيدفع الأخير 30 مليون يورو للتعاقد مع بالوغن، مع إمكانية أن يرتفع المبلغ إلى 40 مليونا من خلال إضافة مكافآت.

ومن ناحية أخرى، قال المصدر إن أرسنال وافق على تحصيل نسبة من رسوم الانتقال عند إعادة بيع اللاعب.

وسيخضع المهاجم الأميركي للفحص الطبي الروتيني قبل أن يقدمه نادي الإمارة إلى الصحافيين يوم الخميس، حيث سيكون بإمكانه خوض مباراته الأولى مع فريقه الجديد أمام لانس الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري.

ولد بالوغن في نيويورك في الثالث من يوليو 2001، وترعرع في لندن وبرغم تسجيله 7 أهداف في 13 مباراة مع منتخب إنجلترا ما دون 21 عاماً، قرر الدفاع عن قميص المنتخب الأميركي. سجل باكورة أهدافه الدولية في نهائي دوري كونكاكاف للأمم الذي انتهى بفوز المنتخب الأميركي على نظيره الكندي 2-صفر في يونيو الماضي.

اختاره المدرب غريغ بيرهالتر لخوض المباراتين المقبلتين للمنتخب الأميركي في 9 و12 سبتمبر المقبل ضد أوزبكستان وعمان.

تدرج بالوغن في أكاديمية أرسنال قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول، إلا أنه لم يخض سوى 10 مباريات في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

وبعد مرور مع ميدلسبره (خاض 21 مباراة) خلال النصف الثاني من موسم 2021-2022، برز في صفوف رينس الموسم الماضي.

وجاء في بيان لنادي "المدفعجية": "نشكر فولارين على مساهمته مع أرسنال، من خلال أكاديميتنا إلى الفريق الأول، ونتمنى له الصحة والسعادة في فصله الجديد في موناكو".

ويتصدر موناكو ترتيب الفرق في الدوري الفرنسي برصيد سبع نقاط بعد تسجيله 10 أهداف في أول ثلاث مباريات.