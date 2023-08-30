بسبب باريس.. كولو مواني يتمرد على فرانكفورت

تخلف المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني عن تدريبات فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء، في الوقت الذي يسعى فيه بقوة للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن آينتراخت فرانكفورت أن كولو مواني غاب عن تدريبات الفريق دون إذن، وبالتالي لن يكون ضمن قائمة الفريق للمباراة المقررة أمام ليفسكي صوفيا البلغاري يوم الخميس في دور التصفيات المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

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وقال ماركوس كروش مدير الكرة بنادي آينتراخت: هناك الكثير من الضغوط عليه في الوقت الحالي وهو ما أسفر عن رد الفعل هذا، وهو خطأ، وقد أوضحنا ذلك له وللمقربين منه.

وقدم كولو مواني "24 عاما" مستويات هائلة في الموسم الماضي كما شارك في كأس العالم 2022 في قطر والتي انتهت بتتويج المنتخب الأرجنتيني بالفوز في النهائي على نظيره الفرنسي، وهو ما وجه إليه أنظار أندية أوروبية كبرى.

وأبلغ كولو مواني مسؤولي نادي آينتراخت برغبته في الرحيل عن الفريق والانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الحالية التي تغلق بعد غد الجمعة.

وقال كولو مواني في تصريحات لشبكة سكاي التلفزيونية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: الانتقال إلى باريس يشكل فرصة استثنائية بالنسبة لي. أود الانتقال إلى باريس وقد أبلغت مسؤولي النادي بذلك.

وتابع: أتمنى أن يقبل آينتراخت فرانكفورت العرض المقدم من باريس، وأن يتيح لي إتمام هذه الصفقة.

وتردد أن كولو مواني "24 عاما" اتفق على البنود الشخصية للتعاقد مع باريس سان جيرمان لمدة خمسة أعوام.

وذكرت تقارير أن آينتراخت فرانكفورت يرغب في الحصول على 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) على الأقل نظير الاستغناء عن خدمات كولو مواني.

وتردد أن آينتراخت فرانكفورت رفض عرضا قيمته 80 مليون يورو من باريس سان جيرمان لضم كولو مواني الذي يستمر عقده مع آينتراخت، بطل الدوري الأوروبي 2022، حتى عام 2027

وذكر كولو مواني: أنا مدين لفرانكفورت بالكثير. أعتز بالجماهير ودائما ما كنت أتعامل باحترافية. قدمت كل ما لدي للنادي، ولكن لا يخفى على أحد أن باريس سان جيرمان قدم عرضا قياسيا لي.

وذكرت صحيفة "بيلد" وقناة "شبورت 1" أن تصريحات كولو مواني لم يكن لها رد فعل جيد في النادي، وربما لم يوافق عليها النادي.