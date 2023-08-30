بولونيا يتعاقد مع ساليميكرز بنظام الإعارة

انتقل البلجيكي الدولي أليكسيس ساليمايكيرز جناح فريق ميلان إلى صفوف فريق بولونيا، المنافس ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.
وانضم ساليمايكيرز لميلان عام 2020، حيث توج مع الفريق اللومباردي بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021 - 2022، وشارك معه في 98 مباراة أحرز خلالها 5 أهداف.
وبات ساليمايكيرز الصفقة الثامنة لفريق المدرب تياغو موتا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأصبح بإمكانه المشاركة مع بولونيا في مباراته المقبلة بالدوري الإيطالي ضد كالياري يوم السبت المقبل.
وذكر ميلان في بيان "نستطيع أن نؤكد أن أليكسيس ساليمايكيرز انضم إلى بولونيا على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2024، مع خيار الشراء بصورة نهائية". وتابع "يود ميلان أن يتمنى لأليكسيس كل التوفيق في الموسم المقبل".
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