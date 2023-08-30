كورتوا يبدأ التأهيل بعد "الصليبي"

بدأ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مرحلة التعافي بعد خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته.

وتعرض كورتوا لإصابة خطيرة في ركبته اليسرى خلال تدريبات الريال، حيث عاد الآن للنادي الملكي لبدء خطواته الأولى في عملية إعادة التأهيل.

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وطمأن كورتوا جماهير الريال بشأن لياقته البدنية، حيث سعى لإبلاغهم بآخر المستجدات فيما يتعلق بإصابته.

وكتب الحارس الدولي على حسابه الشخصي بمنصة إكس يوم الأربعاء "شكرا للجميع على الدعم والطاقة! أسير الآن في الخطوات الأولى نحو طريق التعافي".

وفور إصابة كورتوا، تعاقد ريال مدريد مع الإسباني كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم لتعويض غياب الحارس البلجيكي.

وحافظ أريزابالاغا على نظافة شباكه في ظهوره الأول مع الريال خلال فوز الفريق 1 - صفر على سلتا فيغو ببطولة الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وكان كيبا، 28 عاما، تحدث في وقت سابق، عن عزمه جعل انتقاله للريال يمضي بشكل دائم، مشددا على رغبته في التنافس مع كورتوا على حراسة عرين الفريق الأبيض بصورة أساسية، عندما يعود الحارس البلجيكي لريال مدريد، وشفائه من الإصابة.