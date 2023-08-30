لوكاكو يعزز هجوم روما الإيطالي

أكمل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو انتقاله من تشيلسي الإنجليزي إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة، حسب موقع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الأربعاء.

ولم تعرف قيمة عقد الإعارة كما أن روما لم يعلن عن الصفقة رسميا بعد، لكن حسب الصحف الإيطالية، سيحصل تشيلسي على مبلغ يترواح بين 5.8 و7 ملايين يورو.

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ورحّب الألوف من مشجعي روما بلوكاكو (75 هدفاً في 108 مباريات دولية) بعد هبوط طائرته الثلاثاء في مطار تشامبينو في العاصمة، آملين في تعزيز هجوم "جالوروسّي" بعد بداية بطيئة في الدوري الإيطالي لهذا الموسم وحصده نقطة يتيمة من مباراتين.

وسيمنح انتقال لوكاكو الى فريق العاصمة الإيطالية، جرعة هجومية بعد معاناته إثر إصابة الإنجليزي تامي أبراهام بأربطة الركبة نهاية الموسم الماضي.

ووافق لوكاكو (30 عاماً) على تخفيض راتبه من 11 مليون يورو إلى 7.5 مليون إلى روما الرازح تحت تسوية للعب المالي النظيف مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

لوكاكو الذي لا يدخل ضمن حسابات المدرب الأرجنتيني لتشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، سيجتمع مجدداً بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أشرف عليه في تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وخاض اللاعب القادم في 2021 إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو، الموسم الماضي معاراً مع إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا.

ورغم تسجيله 14 هدفاً وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، فلم يعبّر لوكاكو عن رغبته بالبقاء.