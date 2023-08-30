مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع لاعب وولفرهامبتون نونيز

توصّل نادي مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا يوم الأربعاء إلى اتفاق شفهي مع ووولفرهامبتون لضم لاعب وسطه الدولي البرتغالي ماتيوس نونيز، حسب ما أفادت تقارير صحافية.

ووافق سيتي الذي حقق ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) على إنفاق أكثر من 47 مليون جنيه إسترليني ولكن من دون مكافآت في حين أنه لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

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وفي صفقة أخرى، سينضم لاعب وسط سيتي الشاب تومي دويل (21 عاماً) إلى وولفرهامبتون على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وتقدّم سيتي بعرض لضم نونيز إلا أن وولفرهامبتون رفضه، في حين قرر ابن الـ 25 عاماً عدم خوض التمارين مع فريقه من أجل الضغط عليه للموافقة على انتقاله في الأيام الاخيرة لسوق الانتقالات الحالية.

وكان مدرب وولفرهامبتون غاري أونيل صرّح عقب فوز فريقه على بلاكبول 5-صفر في كأس الرابطة يوم الثلاثاء، أنه لم يكن على علم بأي عرض أفضل من السيتي ويتوقع أن يبقى نونيز في صفوف النادي بعد إقفال سوق الانتقالات يوم الجمعة، إلا أن الوضع تغير بسرعة.

وتعاقد وولفرهامبتون بصفقة قياسية في تاريخه مع نونيز قادماً من سبورتينغ مقابل 38 مليون جنيه إسترليني. خاض البرتغالي 34 مباراة في بريميرليغ الموسم الماضي، وسجل هدفاً.