اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
يلاحق الريال مبابي منذ 2017

مبابي يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعدما أشارت التقارير الأسابيع الماضية عن اقتراب النجم الفرنسي كيليان مبابي من البقاء مع فريقه باريس سان جيرمان وتمديد عقده، اقترب بطل مونديال 2018 من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بحسب وسائل إعلام إسبانية.

وفقا لصحيفة "فوزبوبولاي" الإسبانية فإن ريال مدريد أصبح قريبا جدا من الظفر بخدمات كيليان مبابي وأن الإعلان عن التعاقد في الساعات القليلة القادمة.

مادة اعلانية

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة ريال مدريد يقود المفاوضات أملا في إتمام التعاقد مع الفرنسي الذي كان هدفا للفريق الملكي منذ عام 2017 عندما كان هدافا لنادي موناكو الفرنسي.

ولم تحدد المصادر الإسبانية المبلغ الذي ستقدمه إدارة ريال مدريد لشراء المتبقي من عقد مبابي لكنها أفادت أن النادي الباريسي قام بتخفيض قرابة 50 مليون يورو من المبلغ النهائي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انقلاب في الغابون ينهي 56 عاما من حكم عائلة بونغو انقلاب في الغابون ينهي 56 عاما من حكم عائلة بونغو
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط