مبابي يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد

بعدما أشارت التقارير الأسابيع الماضية عن اقتراب النجم الفرنسي كيليان مبابي من البقاء مع فريقه باريس سان جيرمان وتمديد عقده، اقترب بطل مونديال 2018 من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بحسب وسائل إعلام إسبانية.

وفقا لصحيفة "فوزبوبولاي" الإسبانية فإن ريال مدريد أصبح قريبا جدا من الظفر بخدمات كيليان مبابي وأن الإعلان عن التعاقد في الساعات القليلة القادمة.

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وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة ريال مدريد يقود المفاوضات أملا في إتمام التعاقد مع الفرنسي الذي كان هدفا للفريق الملكي منذ عام 2017 عندما كان هدافا لنادي موناكو الفرنسي.

ولم تحدد المصادر الإسبانية المبلغ الذي ستقدمه إدارة ريال مدريد لشراء المتبقي من عقد مبابي لكنها أفادت أن النادي الباريسي قام بتخفيض قرابة 50 مليون يورو من المبلغ النهائي.