استدعاء هندرسون لمواجهتي أوكرانيا وأسكتلندا

تواجد جوردان هندرسون لاعب خط وسط فريق الاتفاق السعودي في قائمة منتخب إنجلترا، الذي يستعد لملاقاة منتخبي أوكرانيا واسكتلندا، خلال فترة روزنامة المباريات الدولية الشهر المقبل، فيما كان رحيم ستيرلينغ أبرز الغائبين عن التشكيلة.

ويستأنف المنتخب الإنجليزي مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تجرى بألمانيا صيف العام القادم، حيث يلتقي مع منتخب أوكرانيا في بولندا في التاسع من سبتمبر المقبل، قبل أن يخوض مواجهة ودية ضد نظيره الاسكتلندي، بعدها بثلاثة أيام.

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وشهدت القائمة المكونة من 26 لاعبا، التي اختارها غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بعض المفاجآت، كان أبرزها استدعاؤه هاري ماغواير، قائد مانشستر يونايتد السابق، وكالفن فيليبس، لاعب وسط مانشستر سيتي، رغم عدم خوضهما أي مباراة منذ انطلاق الموسم الحالي.

وتم استدعاء ليفاي كولويل، الفائز ببطولة أوروبا للشباب مع منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، للمرة الأولى مع المنتخب الأول، وهو ما ينطبق على إيدي نيكيتاه لاعب أرسنال الإنجليزي، في حين خلت القائمة من رحيم ستيرلينج، رغم بدايته القوية هذا الموسم مع فريقه تشيلسي.

وقرر ساوثغيت أيضا ضم هندرسون، الذي رحل عن ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للانضمام لصفوف الاتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية(بي أيه ميديا) تصريحات ساوثجيت للصحفيين عقب إعلان القائمة، التي قال فيها إن الباب لا يزال مفتوحا أمام سترلينغ للعودة إلى المنتخب الإنجليزي، مطالبا الجناح الذي شارك في 82 مباراة دولية بمواصلة بدايته الرائعة هذا الموسم.

وتحدث ساوثغيت عن ستيرلينغ قائلا: "لم يكن متاحا في آخر مباراتين وبالطبع أعطى ذلك للآخرين الفرصة للعب بشكل جيد وتثبيت أقدامهم في صفوف الفريق".

وتابع "الاختيارات كانت صعبة ورحيم ليس سعيدا على وجه الخصوص، لكنني مقتنع بأنه سيحظى بموسم جيد في تشيلسي، ليس لدي أدنى شك في ذلك".