إنتر ميلان يضم الفرنسي بافارد من بايرن ميونخ

انضم المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافارد يوم الأربعاء رسميا إلى إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي بعد اربعة مواسم قضاها مع بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

ولم يفصح إنتر عن مدة العقد، إلا أن وسائل اعلام اشارت إلى أن النادي الإيطالي سينفق 30 مليون يورو للحصول على خدمات المدافع البالغ 27 عاماً، علماً أن المبلغ يمكن أن يصل إلى 32 مليوناً حسب نتائج نيراتزوري.

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قال إنتر في بيان بعد التعاقد مع بطل مونديال 2018 "بنجامان بافارد هو لاعب إنتر".

ووصل بافارد مساء يوم الثلاثاء إلى ميلان، واجتاز الفحص الطبي الروتيني يوم الأربعاء، قبل إضفاء الطابع الرسمي على انتقاله.

وأعرب بافارد الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في يونيو 2024 عن رغبته في اكتشاف بطولة أخرى بعد أن أمضى سبع سنوات في ألمانيا حيث لعب مع شتوتغارت من 2016 الى 2019، ثم بايرن ميونخ لمدة أربع سنوات فاز معه خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الألماني (2020 و2021 و2022 و2023) وكأس ألمانيا (2020) والكأس السوبر المحلية (2020 و2022) ودوري أبطال أوروبا (2020) والكأس السوبر الأوروبية (2020) ومونديال الأندية (2020).

وسيكون بافارد أيضًا قادرًا على اللعب في مركز قلب الدفاع في إنتر، وفقًا لرغبته في تطوير مسيرته.

وبدأ إنتر، صاحب المركز الثالث ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، موسمه بانتصارين على مونزا وكالياري ويحتل المركز الثالث بفارق الاهداف خلف ميلان ونابولي حامل اللقب.