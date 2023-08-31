جيسوس ونونو.. أول مواجهة برتغالية "خالصة" في الكلاسيكو

لم يعرف كلاسيكو اتحاد جدة والهلال والذي يقترب من عامه الستين أي مواجهة بينهما بتواجد مدربين برتغاليين في ذات المباراة في البطولات المحلية السعودية، إذ سيكون لقاء يوم الجمعة الأول لرجلين في شبه الجزيرة الإيبيرية.

ويتولى جورجي جيسوس تدريب الهلال بينما ما زال نونو إسبريتو سانتو مدرباً لاتحاد جدة الذي فاز معه ببطولة دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

مادة اعلانية

وعرف الهلال 3 مدربين من البرتغال عبر تاريخه بخلاف جورجي جيسوس، أولهم أرثر جورج مطلع الألفية الحالية، وفي 2006 حضر جوزيه بيسيرو، وفي 2021 تولى تدريبه ليوناردو جارديم.

وانتظر الاتحاديون أكثر من 80 عاماً حتى يتولى أحد أبناء لشبونة تدريب فريقهم، إذ كان الخبير مانويل جوزيه أول مدرب برتغالي يتولى تدريب اتحاد جدة وذلك في عام 2010، وبعد إقالته جاء مواطنه توني لخلافته لفترة قصيرة.

وستكون السعودية أول دولة يجتمع بها جورجي ونونو خارج بلدهما، إذ خاض الأول تجربتين خارج البرتغال في البرازيل مع فلامنغو وفنربخشة في تركيا، أما الثاني فدرب فالنسيا في إسبانيا وتوتنهام ووولفرهامبتون في إنجلترا.