رسالة "غامضة" من مبابي لـ بيريز: توقيعي باهظ الثمن

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إثارة الجدل حول مستقبله مع تبقي أقل من يومين على إغلاق باب الانتقالات الصيفية، وسط الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد في الساعات القادمة واتفاقه مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني.
ونشر المهاجم صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مع أغنية، قالت عنها صحيفة "ماركا": ظل مبابي ملتزما بإثارة الجدل على شبكاته الاجتماعية، مع "غمزات" مستمرة لاحتمال انتقاله هذا الصيف.
وأضافت الصحيفة الإسبانية: في اليوم الذي ظهرت فيه الشائعات بأن ريال مدريد قد يتفاوض مع المهاجم الفرنسي، نشر مبابي صورة على حسابه في "إنستغرام" مع صورة غامضة، كانت أغنية مع رسالة.
وواصل التقرير: شارك مبابي "24 عاما" أغنية للمغني ديف بالتعاون مع تياكولا، وتقول العبارة الأولى من الأغنية " أنا فتى متفوق، توقيعي باهظ الثمن، مثل مويسيس كاسيدو في لندن".
علاوة على ذلك قام مبابي بوضع ثلاثة رموز تعبيرية أثارة المزيد من الشكوك (قنبلة ويدان تشيران إلى الاتفاق وشعلة نار).
قبل أن يرد المغني تياكولا على رسالة مبابي الغامضة بقلب أبيض، وهو ما زاد من مستوى الشكوك.
وأوضحت "ماركا" أن ريال مدريد أغلق السوق، ولا يخطط للقيام بأي تحرك لصالح باريس سان جيرمان، لكن رسائل كيليان تبقي التوقعات مستمرة.
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