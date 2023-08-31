روما يستعير لوكاكو من تشيلسي

انتقل المهاجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو إلى صفوف روما الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، منهيا فترة طويلة من المواجهة بينه وبين ناديه تشيلسي الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن نادي روما سيدفع 8 ملايين جنيه إسترليني لاستعارة لوكاكو، دون وجود بند لأولوية شرائه بصورة نهائية، فيما سيتحمل نادي العاصمة الإيطالية راتب اللاعب، الذي سيقل عن 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو المبلغ الذي كان يتقاضاه في تشيلسي.

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وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، صرح الأسبوع الماضي بأنه لايزال هناك مكان لوكاكو، 30 عاما، في خططه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الصفقة قبل الموعد النهائي لغلق فترة الانتقالات الصيفية يوم الجمعة.

ويأتي تعاقد روما مع لوكاكو ضمن أولويات خطط دان فريدكين رئيس النادي، من أجل إعادة الفريق الإيطالي للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي غاب عنها منذ عام 2019، وفقا للوكالة البريطانية.

ولم يلعب لوكاكو منذ مايو 2022 مع تشيلسي، الذي انضم إليه مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني قادما من إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2021.

وأعير لوكاكو الموسم الماضي إلى إنتر، حيث ساهم في صعوده للمباراة النهائية لدوري الأبطال.

وكان إنتر يرغب في إعادة التعاقد مع لوكاكو هذا الصيف، لكن تقرير إخبارية أشارت إلى أن اللاعب لم يكن سعيدا بعد استبعاده من القائمة الأساسية لفريق المدرب سيموني إينزاغي في نهائي دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخسر إنتر صفر - 1 أمام مانشستر سيتي في المباراة التي جرت بالعاصمة التركية اسطنبول وشهدت مشاركة لوكاكو كبديل، حيث أضاع فرصة محققة للفريق الإيطالي في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، كان من الممكن أن تصبح كفيلة ببقاء حظوظه في الحصول على اللقب القاري.

وكان يوفنتوس حريصا أيضا على ضم لوكاكو على سبيل الإعارة في وقت سابق من الصيف الحالي، غير أن تشيلسي كان يتمسك في تلك الفترة ببيعه نهائيا من أجل تعويض المبلغ الذي تكبدته خزينة النادي اللندني للحصول على خدماته قبل عامين.

وبانضمامه إلى روما، سيعود لوكاكو للعب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينو، المدير الفني لروما، الذي عمل معه خلال فترة تواجدهما في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.