مجموعة سادسة نارية في "الأبطال".. ومواجهة تاريخية بين بايرن ويونايتد

جرت في موناكو يوم الخميس سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، حيث أوقعت القرعة كلا من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في مجموعة واحدة، بينما تُعد المجموعة السادسة هي "مجموعة الموت" كونها ضمّت باريس سان جيرمان بطل فرنسا وبوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي.

وجاءت نتائج القرعة للمجموعات الثماني كما يلي:

مادة اعلانية

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الالماني، مانشستر يونايتد الانكليزي، كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: اشبيلية الاسباني، أرسنال الإنجليزي، ايندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.

المجوعة الثالثة: نابولي الايطالي، ريال مدريد الإسباني، براغا البرتغالي وأونيون برلين الألماني

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي، انتر ميلان الايطالي، سالزبورغ النمسوي وريال سوسييداد الاسباني

المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الاسباني، لاتسيو الايطالي، وسلتيك الاسكتلندي

المجموعة السادسة: باريس سان جرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الالماني، ميلان الايطالي ونيوكاسل يونايتد الانجليزي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الانجليزي، لايبزيغ الألماني، ريد ستار بلغراد الصربي، ويونغ بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دانييتسك الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 19 و20 سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 12و13 ديسمبر، ويقام النهائي في 1 يونيو على ملعب ويمبلي في إنجلترا.