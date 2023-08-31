هالاند يفوز بجائزة لاعب العام في أوروبا

توج المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لأفضل لاعب بأوروبا عن الموسم الماضي 2022 - 2023.
وقاد هالاند فريقه الإنجليزي للفوز بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا) في الموسم الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مانشستر سيتي.
واحتفظ مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي للنسخة الثالثة على التوالي بعد منافسة شرسة مع أرسنال، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يتوج بلقب دوري الأبطال لأول مرة عقب فوزه 1 - صفر على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت في اسطنبول التركية.
وفي موسمه الأول مع مانشستر سيتي، الذي انضم إليه في الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، قدم هالاند أداء مبهرا مع الفريق السماوي، حيث توج معه بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال.
وفي مطلع الموسم الحالي، حصل هالاند مع مانشستر سيتي على لقب كأس السوبر الأوروبي، عقب فوزه بركلات الترجيح على إشبيلية الإسباني، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي.
وجاء فوز هالاند بالجائزة على هامش حفل قرعة مرحلة المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الخميس بإمارة موناكو.
وتفوق هالاند على المرشحين الآخرين البلجيكي كيفن دي بروين، زميله في مانشستر سيتي، والساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، الذي انتقل هذا الصيف لفريق إنتر ميامي الأمريكي.
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