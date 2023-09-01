بعد تعثر مفاوضات انتقاله لباريس.. كولو مواني يستمر مع فرانكفورت

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن راندال كولو مواني، مهاجم فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني لن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما فشل الناديان في التوصل لاتفاق يوم الجمعة.

ويمتد عقد كولو مواني الذي غاب عن مران الفريق مؤخرا من أجل إجبار فريقه على إتمام الصفقة، مع فرانكفورت حتى 2027.

مادة اعلانية

وتوقفت الصفقة لأن انتقال هوغو إيكيتيكي من سان جيرمان، الذي كان من المفترض أن يحل محل كولو مواني، لم يكتمل.

المبلغ الذي طلبه سان جيرمان البالغ 35 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات إيكيتيكي البالغ 21 عاما بالإضافة لراتبه السنوي الذي يبلغ حوالي 8 مليون يورو، سيضر بالموارد المالية لفرانكفورت.

وبما أن الفريقين لم يتوصلا على انتقال إيكيتيكي ولا يوجد مهاجم آخر يمكن أن يتعاقد معه فرانكفورت في وقت قصير، أنهى النادي الألماني المفاوضات بعد محادثات مكثفة.

وكان النادي الألماني يرغب في الحصول على 100 مليون يورو للاستغناء عن كولو مواني، ولكن ذكرت تقارير أنه مستعد للموافقة على عرض سان جيرمان الذي يبلغ حوالي 90 مليون يورو.

ويرغب مسؤولو فرانكفورت حاليا في إعادة كولو مواني لتدريبات الفريق في أسرع وقت ممكن.

وقال دينو توبمولر مدرب فرانكفورت "لن أعاقبه فقط لأنه ارتكب خطأ. لا يجب أن نستخلص استنتاجات عن شخصيته بناء على ارتكابه خطأ، لم يكن جيدا على الإطلاق. إنه شاب صغير. الجميع يرتكب أخطأ في بعض الأحيان".