اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الإعلان الرسمي عن انضمامه

المهاجم كولو مواني ينضم إلى باريس سان جيرمان

باريس - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة تعاقده مع راندال كولو مواني مهاجم منتخب فرنسا من أينتراخت فرانكفورت لمدة خمس سنوات.

ولم يكشف الناديان عن المقابل المالي لكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت أن قيمة الصفقة تبلغ 90 مليون يورو.

مادة اعلانية

وقال كولو مواني "من الرائع العودة إلى حيث بدأ كل شيء، جذبني مشروع النادي، والآن لا أطيق الانتظار للعمل واللعب أخيرا بألوان الفريق".

وخاض كولو مواني 50 مباراة وسجل 26 هدفا في دوري الدرجة الأولى الألماني عقب انتقاله من نانت في يوليو تموز العام الماضي.

ولعب تسع مباريات دولية وسجل هدفا تحت قيادة مدرب المنتخب ديدييه ديشان الذي ضمه لتشكيلته لمواجهة أيرلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 وألمانيا وديا هذا الشهر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو تسعى لتجنب خسائر العقوبات الدولية من خلال تفعيل "الروبل الرقمي" موسكو تسعى لتجنب خسائر العقوبات الدولية من خلال تفعيل "الروبل الرقمي"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط