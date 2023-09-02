برشلونة يعلن تعاقده مع الثنائي البرتغالي فيلكس وكانسيلو

عزز برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم صفوفه بضم الدوليين البرتغاليين جواو فيلكس وجواو كانسيلو على سبيل الإعارة من مواطنه أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي بطل إنجلترا توالياً، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني يوم الجمعة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وقال في بيان إن "برشلونة وأتلتيكو مدريد توصلا الى اتفاق بشأن انتقال اللاعب جواو فيلكس حتى 30 يونيو 2024"، مشيراً الى أن الاتفاق لا يتضمن خيار شراء اللاعب نهائياً الصيف المقبل.

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وبسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها وشروط اللعب المالي النظيف المفروضة من رابطة الدوري الإسباني، أعرب برشلونة عن "امتناننا العلني للاعب على الجهد الاقتصادي الذي بذله ورغبته في ارتداء قميص "بلاوغرانا".

وبعدما انضم اليه عام 2019 مقابل 126 مليون يورو، عانى فيلكس (23 عاماً) لفرض نفسه عنصراً لا غنى عنه في تشكيلة أتلتيكو مدريد وأصبح غير مرغوب فيه بسبب سعيه مراراً الانضمام الى برشلونة الذي قال في الفيديو التقديمي القصير للاعب البرتغالي "لقد حقق حلمه".

ولعب فيليكس مع تشلسي الإنجليزي في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة أيضاً من دون نجاح يذكر، وبالتالي سيحاول اطلاق مسيرته مجدداً من بوابة برشلونة.

وفي بيان آخر، أكد برشلونة وصول كانسيلو على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي وأيضاً من دون خيار الشراء نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة.

وكان النادي الكاتالوني بحاجة ماسة الى ظهير أيمن بعدما اضطر قلب الدفاع الفرنسي جول كونديه الى شغل هذا المركز معظم فترات الموسم الماضي.

ولم يعد كانسيلو (29 عاماً) يتمتع بمكانته السابقة في مانشستر سيتي الذي أعاره في يناير الى بايرن ميونخ الألماني.