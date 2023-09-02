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احتفال بيلينغهام بهدف الفوز

بيلينغهام يسجل مجدداً وينقذ الريال أمام خيتافي

مدريد - د ب أ
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قاد الدولي الإنجليزي جود بلينجهام، فريقه ريال مدريد لتحقيق فوز صعب على ضيفه خيتافي 2 - 1 يوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم خيتافي عن طريق بورخا مايورال في الدقيقة 11، قبل أن يدرك خوسيلو التعادل للريال في الدقيقة 47.

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وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل بيلينجهام الهدف الثاني لريال مدريد، والخامس له هذا الموسم في أربع مباريات.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد خيتافي عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

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