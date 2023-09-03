تأجيل مباراة أتلتيكو وإشبيلية بسبب الأمطار

أجلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه إشبيلية، الأحد، في ختام منافسات المرحلة الرابعة، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتوقعة في العاصمة الإسبانية.

وقال أتلتيكو الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خلف جاره اللدود ريال بالعلامة الكاملة (12 نقطة) في بيان: تم تأجيل المباراة بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقع هطول أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم.

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ولم يتم تحديد الموعد الجديد للمباراة. وتعيش العاصمة الإسبانية حالة تأهب بسبب احتمال هطول أمطار غزيرة طوال الأحد من جبهة تؤثر أيضا على مناطق إسبانية أخرى.

وطلب مجلس مدينة مدريد من السكان على وسائل التواصل الاجتماعي: البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ووضعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإسبانية معظم أنحاء إسبانيا في حالة تأهب للأمطار الغزيرة. يمكن أن يتراكم أكثر من 120 ليترًا من المياه لكل متر مربع في مدريد وفقا للوكالة.

وفي أبرز مباريات الأحد، يحلّ برشلونة حامل اللقب ضيفاً على أوساسونا.

