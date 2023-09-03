لاتسيو يعرض نابولي لخسارته الأولى بثنائية

ألحق لاتسيو وصيف الموسم المنصرم خسارة مفاجئة بنابولي حامل اللقب عندما تغلب عليه 2-1 يوم السبت على ملعب الاخير "ستاديو دييغو ارماندو مارادونا" في المرحلة الثالثة للدوري الايطالي لكرة القدم.

وهذه الهزيمة الاولى للنادي الجنوبي بعد انتصارَين متتاليين تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي رودي غارسيا، فيما وضع فريق العاصمة حدًا لانطلاقته الهزيلة التي شهدت خسارتين افتتاحيتين له امام جنوى صفر-1 وليتشي 1-2 وحقّق انتصاره الاول.

مادة اعلانية

وصبّت هذه الخسارة في مصلحة ميلان الذي انفرد بصدارة الترتيب بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات. اما نابولي فتراجع الى المركز الرابع مؤقتًا بانتظار نتائج المباريات المتبقية وارتقى لاتسيو الى المركز الثاني عشر.

وافتتح الاسباني لويس ألبيرتو التسجيل للاتسيو (30) لكن الردّ جاء سريعا عبر البولندي بيوتر زييلنسكي (32).

واقتنص الياباني دايتشي كامادا هدف الفوز للضيوف في مستهل الشوط الثاني (52).

وبدأت الإثارة مبكرة في المباراة عندما شقّ الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا طريقه داخل المنطقة قبل ان يستدير على مدافع لاتسيو نيكولو كازالي ويسدّد كرة منخفضة الا انّها مرّت بجانب المرمى (4).

وتابع الفريق الجنوبي افضليته في المباراة وكاد كفاراتسخيليا ان يفتتح التسجيل اثر كرة من ركلة ركنية سددها من مسافة 25 قدمًا، الا انّ الحارس ايفان بروفيديل تمكن من ابعادها (25).

وخلافًا لمجريات اللعب، خطف لاتسيو التقدم من لمسة رائعة لألبيرتو، بعدما دخل البرازيلي فيليبي اندرسون الى المنطقة ورغم ابعاد كرته العرضية من قبل الاوروغوياني ماتياس أوليفيرا، لكنه تمكن من ايصالها الى ألبيرتو الذي تابعها بكعب قدمه داخل الشباك (30).

ونجح بطل ايطاليا في فرض التعادل بعد دقيقتين فقط من تسديدة لزييلنسكي من خارج المنطقة خدعت حارس لاتسيو (32).

ومرة جديدة، انتزع لاتسيو التقدم رغم افضلية نابولي، وحمل هدفه الثاني توقيع الياباني كامادا بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني اثر هجمة مرتدة أنهاها بتوغل داخل المنطقة وتسديدة على يسار الحارس اليكس ميريت.

وألغي هدفان للاتسيو بداعي التسلل في الدقيقتين 68 لماتيا زاكاغني و70 للفرنسي ماتيو غندوزي.

وفرض لاتسيو توازنا في الاستحواذ على الكرة في الثلث الاخير من المباراة، وخرج بانتصار كان بأمسّ الحاجة اليه لاعادة اطلاق موسمه بعد الخسارتين الافتتاحيتين.

وعوّض اتالانتا خسارته في المرحلة السابقة امام فروزينوني 1-2، وتغلب على ضيفه مونزا بثلاثية نظيفة وتقدم مؤقتًا الى المركز الثاني برصيد ست نقاط.

وسجّل اهداف أتالانتا الذي حلّ خامسًا الموسم المنصرم كل من البرازيلي إيدرسون (35) وجانلوكا سكاماكا (42 و62).

ومُني مونزا بخسارته الثانية من ثلاث مباريات ليكتفي برصيد 3 نقاط في المركز 14.

وفشل اودينيزي في تحقيق فوزه الاول في الدوري الايطالي لكرة القدم هذا الموسم عقب تعادله على ارضه امام فروزينوني من دون اهداف السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة.

وهذا التعادل الثاني لاودينيزي مقابل خسارة واحدة في ثلاث مباريات، رافعا رصيده الى نقطتين في المركز الخامس عشر، بينما كسب فروزينوني نقطته الرابعة في المركز التاسع.

وفي مباراة ثانية، حقّق بولونيا فوزا ثمينًا على حساب ضيفه كالياري 2-1.

وجاء فوز بولونيا بهدف قاتل في الدقيقة 89 حمل توقيع جيوفاني فابيان، بعد افتتح الانغولي زيتو لوفومبو افتتح التسجيل لكالياري (22) قبل ان يعادل الهولندي جوشوا زيركزي النتيجة لاصحاب الارض (59).

ورفع بولونيا رصيده الى اربع نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد كالياري عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات إنتر مع فيورنتينا، وتورينو مع جنوى، وليتشي مع ساليرنيتانا، وإمبولي مع يوفنتوس.